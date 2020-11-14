أثارت الاعلامية المصرية ريهام سعيد الجدل في الايام الماضية بعد نشرها مجموعة صور من حلسة تصوير خضعت لها استعدادا للعودة لتقديم برنامجها الشهير “صبايا الخير” حيث بدت وكأنها تحاول تقليد مواطنتها الاعلامية وفاء الكيلاني.

وفي اول تعليق لها، نشرت ريهام سعيد صورتها الى جانب صورة وفاء الكيلاني وعلقت كاتبة: “ابقي محظوظه و ليه الشرف اني اكون في نص جمالها بس قعدت كتير افكر وجه المقارنه جه منين معرفتش . مفيش اي وجه شبه ولا في الملامح و المايكب و لا ستايل اللبس . اكيد مش كل الي قص شهره هايبقي شبهها خصوصا ان شعرها طويل دلوقتي .”.

وتابعت ريهام سعيد: “علي العموم من بقكوا لباب السما . بالنسبه لي التعليق ده معناه اني احلويت اوي اوي . علي العموم شكرا علي رفع المعنويات”.

وكان قد أجمع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن ريهام سعيد أصبحت تشبه فيها الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، سواء في الماكياج أو تسريحة الشعر.

وكانت ريهام سعيد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عن عودتها لتقديم برنامجها التلفزيوني “صبايا الخير”، على شاشة فضائية “النهار” المصرية، كما أنها أذاعت برومو البرنامج الذي لم يتم تحديد موعدا لعرض أولى حلقاته.