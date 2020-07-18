هاجمت الفنانة المصرية “عفاف مصطفي” الفنان الكبير “عبد الرحمن أبو زهرة” بشراسة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، من خلال منشور وجهت فيه اتهامات كثيرة له، وذلك على خلفية تصريحات الأخير التي أدلي بها مؤخراً في حوار إعلامي وشكواه من التجاهل وبأنه يشعر بالاكتئاب نتيجة بقائه لمدة ثلاث سنوات دون عمل .

حيث كتبت عفاف مصطفي في هذا المنشور: “مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات، خصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتي عفويتهن وحتي أزيائهن كمان”.

وأضافت: “لك وقائع عديدة مؤسفة، وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج، وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الاكسجين من اللوكيشن، ده غير العنجهية والتعالى فى اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل”.

وتابعت:”أنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللى يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغوله يا غولة عينك حمراء، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك”.

إلا أن الفنان المصري “أشرف زكي” نقيب المهن التمثيلية تدخل سريعاً لتعلن بعدها عفاف مصطفي حذفها المنشور قائلة: “اتصل بي الآن الدكتور المحترم أشرف زكي. نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذي أكن له كل الحب والعرفان والتقدير. اتصل وطلب مني حذف البوست.. وتقديراً للدكتور المحترم أشرف زكي سأقوم بحذف البوست”.

الفنانة المصرية “عفاف مصطفي”

في ذات السياق، يُشار إلي أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة أعلن من خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج 90 دقيقة” المذاع على قناة المحور بعد تردد أخبارا تفيد بإعتزاله الفن، إنه لن يقوم بتأدية دور “ضيف شرف”، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع:”مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندي”.

وأضاف “أبو زهرة”، أن الفنان محمود الجندي مات محصور من الوسط الفنى ، وتابع”لأن مكنوش يقيموه كويس”،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب “ضيف الشرف” فى العمل الفنى بضيف “القرف”، مضيفًا:”أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت”.