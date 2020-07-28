عبرت الفنانة المصرية صابرين عن فخرها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب تصريحاته الاخيرة حول أزمة سد النهضة مع اثيوبيا.

ونشرت صابرين صورة لابرز النقاط من تصريح السيسي وعلقت كاتبة: “رئيسي وافتخر عبد الفتاح السيسي ربنا يحميك كلنا الجيش المصري رجال ونساء وشباب واطفال تحيا مصر”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، يوم الثلاثاء، إن مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري وأوضح ان بلاده تدعم اثيوبيا في مشاريعها التنموية، مشددا على أن ذلك الدعم لن يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل.

واضاف السيسي أنه “لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا، ولا يقع ضرر علينا”.