خرجت الفنانة ” حورية فرغلي ” بتصريحات لها خلال استضافتها في برنامج ” واحد من الناس ” مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” تحدثت من خلالها عن علاقة القرابة التي تجمعها بالفنانة ” أمينة خليل ” .

ووجهت حورية فرغلي اللوم إلى أمينة خليل بسبب عدم سؤال الأخيرة عنها أثناء فترة مرضها فقالت : ” مامتها تبقى بنت خالة مامتي وهي مكلمتنيش خالص معرفش ليه .. هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة .. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا ولا جالي منها ماسج ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني ” .

وتابعت : ” أنا معرفهاش كويس لإني طول عمري كنت عايشة برة مصر وعرفتها لما جيت مصر وكبرت .. وأنا أصلا في التمثيل قبلها وكنت فرحانة إنها موجودة بس كان دايما أشوفها في الكوافير مثلا كان بيبقى فيه برود في التعامل ” .

وعلى الجانب الآخر ردت أمينة خليل على تلك التصريحات في بيان صحفي لها أكدت من خلاله على أن حورية فرغلي ليست إبنة خالتها .

وأضافت أن علاقة عائلية بعيدة تجمعهما والتي تربط جدة أمينة خليل بوالدة حورية فرغلي وأنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل .. ولم يسبق أن التقتا قبل دخولهما الفن أو بعده .