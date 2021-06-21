خرج الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” للتعليق على الجدل المثار مؤخرا بعد لقاء الفنانة ” ريهام حجاج ” مع الإعلامية ” بوسي شلبي ” في برنامج سهرة خاصة .

وما نشرته ياسمين عبد العزيز من منشورات اعتقد البعض أنها تتحدث من خلالها عن هذا اللقاء وما تعرضت له من هجوم من جانب شقيقة طليقها ” محمد حلاوة ” .

فكتب وائل عبد العزيز في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك معلنا عن دعمه لشقيقته : ” ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والأعلي أجرا وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي ” .

وتابع : ” أفلامها ومسلسلاتها محترمة بيدخلها وبيشوفها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس .. وأنا أظن أنها سعيدة في حياتها وفي قرارتها مؤخرا وأظن أن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياتهم علي حسب ما نشر في الفيديو الأخير ” .

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز : ” وأخيرا أتمني أن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة لأن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات وياريت ونعمل حساب أن في أطفال ” .

واختتم منشوره قائلا : ” وأتمني نرجع نقفل علي نفسينا تاني زي زمان ونبقي مبنعملش حاجة غير شغلنا ونفرح بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعادة وسلام ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالأرقام فقط .. وربنا يوفق ويهدي الجميع ” .

وفي منشور آخر لوائل عبد العزيز تضمن صورا له برفقة شقيقته ياسمين عبد العزيز كتب في تعليقه عليها : ” سنشد عضدك بأخيك والكل يهدي عشان مضربش في العالي .. متنسوش الصندوق الأسود معايا .. واهدي يا شنبي خليك حلو عشان احبك ” .