بعد تصريحات سمية الألفي الأخيرة عن حفيدتها .. لينا الفيشاوي ترد بقوة وتكشف الحقيقة

بعد التصريحات التي كانت قد أدلت بها الفنانة ” سمية الألفي ” في لقائها مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه ” واحد من الناس ” حول حفيدتها ” لينا أحمد الفيشاوي ” وعن العلاقة بينهما .

كما تحدثت سمية الألفي عن معاملة لينا السيئة لوالدها وحزنها من عدم قدومها لرؤية جدها الفنان ” فاروق الفيشاوي ” قبل وفاته على الرغم من طلبه لذلك منها .

خرجت لينا الفيشاوي للرد على ذلك ونفت وجود أي إتصال بينها وبين جدتها سمية الألفي منذ سفرها مع والدتها إلى لندن وحتى بعد وفاة جدها لم يتحقق بينهما أي إتصال .. ولكنها أبدت حزنها الشديد على فقدان جدها فاروق الفيشاوي الذي كان دائم التواصل معها ومقربا منها .

كما أشارت لينا إلى أن والدها الفنان ” أحمد الفيشاوي ” لم يحاول التواصل معها ولو لمرة واحدة حتى بعد دفعه مبلغ النفقة المستحقة ضده الذي كانت بقيمة ربع مليون جنيه .

وأكدت لينا الفيشاوي على إنه في حال عودتها إلى مصر وتم التصالح بينها وبين والدها فلن تعيش مع زوجته ندى الكامل لأنها تحب والدتها كثيرا وتقدر ما فعلته لأجلها .