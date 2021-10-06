نشرت الفنانة ميرهان حسين على حسابها الخاص بـ “إنستجرام” مجموعة من الصور أثناء زيارتها إلى المملكة العربية السعودية ظهرت وهي مرتدية حجاباً أسود اللون، وطرحة من نفس اللون.

ولفتت النجمة المصرية الأنظار بجمالها بالحجاب وعلقت على الصور قائلة: “قضيت وقت جميل في مطعم دوار بهية في جدة و كلت أكل خطير”.

تفاعل الجمهور ومتابعي الفنانة بشكل لافت مع تلك الصور ونالت إعجاب عشرات الآلاف منهم وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها في الحجاب، لافتين إلى أنه يليق بها ولم يغيرها كثيراً.

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من ناحية أخري، كشفت ميرهان حسين في تصريحات صحافية عن حقيقة تصريحاتها السابقة بأنها كانت تريد أن تصبح راقصة، حيث أكدت حبها للرقص وقالت: ” أنا بحب الرقص جداً.. أنا ممكن أدي كورسات رقص وأعلم بلد”.

وأضافت: “أنا كنت بهزر لما قلت إني نفسي أطلع راقصة وماكنتش بقول على الرقص الشرقي بس؛ كنت كمان بتكلم على الرقص الشعبي أو الرقص عموماً بكل أنواعه.. أنا بحب الرقص بكل أنواعه، لأنه بيديني طاقة إيجابية؛ أنا بحب الرقص بشكل عام وبحب الاستعراض”.

كذلك كشفت ميرهان، عن سبب ابتعادها عن الغناء قائلة: “التمثيل خدني عن الغنا؛ لأن التمثيل بياخد وقت كبير جداً، ومحتاج مجهود كبير”.

وأضافت: “التمثيل غير الغناء تماما؛ الوقت اللي بتاخده كممثل لتحضيرك للشخصية من أول ما يجيلك الورق أو بيجيلك دور فتبدأ تشتغل عليه وبتحضر للدور وتدخل تصور”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين الدرامية، مسلسل «ختم النمر»، الذى عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، كما شاركت كضيف شرف بمسلسل “رجالة البيت” بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى.

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