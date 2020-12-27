دافعت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن نفسها بعد موجة الجدل التي أثارتها مؤخرًا بشأن تصريحها المثير للجدل حول مؤخرتها ومفاتن جسدها، في ظل الظهور الجريء الذي تتعمده في المناسبات الفنية.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات صحفية إنها تفاجأت بسؤال الإعلامي العراقي “نزار الفارس” مذيع برنامج “مع الفارس” على قناة الرشيد، موضحة أنها عندما استمعت إلى ما يقوله المذيع حاولت تهدئة الموقف والرد على السؤال دون حرج؟.

وعقبت رانيا يوسف، أنه لم يتواصل معها أحد من نقابة المهن التمثيلية حتى الآن من أجل الخضوع للتحقيق أو غيره، مبينة أنه من المفترض أن تتم معاقبة المذيع وليس معاقبتها لاسيما وأنها كانت تُجيب عن الأسئلة في نطاق “الهزار” وفق قولها.

وشددت الفنانة على أنه وبرغم الضجّة التي أثيرت حول برومو الحلقة المقرر عرضها في ليلة رأس السنة الجديدة، إلا أن الحلقة ليست مُسيئة، مردفة: “البرومو أكثر جرأة وانتظروا عرض الحلقة”.

يأتي تعليق رانيا يوسف، بعدما أحدثت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن برومو لقاء تلفزيوني مرتقب أجرته معها قناة “الرشيد” الفضائية، تمهيدًا لعرضه في ليلة رأس السنة الجديدة 2021، إذْ دافعت خلال عن ملابسها الجريئة التي ترتديها.

وقالت رانيا يوسف، في معرض حديثها عن إظهار مفاتنها وخاصة ارتداؤها فستانا أبيض أبرز مفاتن جسدها بشكلٍ واضح خلال حفل ختام فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي والذي أقيم خلال الشهر الجاري، إنها لا ترتدي الملابس الفاتنة وحدها وأن جميع الفنانات في المهرجان يرتدين تلك الملابس.

وتابعت رانيا يوسف: “مش أنا لوحدي اللي بلبس .. الفنانات كلهم في المهرجان كانوا كده.. بس ممكن يكون عشان أنا مؤخرتي مميزة شوية”، الأمر الذي أحدث جدلًا بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره أوضح أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النقابة من المقرر أن يجتمع، وسيتم مناقشة التصريحات التي أدلت بها رانيا، مضيفًا أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هذه الحلقة.

وتابع: “إحنا بنحترم كل الناس وبنتعامل مع أي شكوى بتجيلنا وهنشوف إيه اللي حصل في حلقة رانيا يوسف”، مضيفًا: “أنا مبحبش اعتمد على الرسائل اللي بتيجي من غير ما أتأكد”.

وأشار إلى أن النقابة بعد مناقشتها لهذه الأزمة سوف تصدر ردا رسميا، موضحًا: “أنا معنديش فيس بوك والحاجة يتوصلي متأخر وأنا عندي اجتماع مع المجلس خلال ساعات وهيكون في رد على الكلام اللي قالته رانيا يوسف”.