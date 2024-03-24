تفاصيل وأسرار كثيرة روتها الفنانة لقاء الخميسي، خلال استضافتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية أميرة بدر، إذ تحدثت عن علاقتها الزوجية، وعلاقتها مع أولادها.

الخميسي: ابني وقف قصادي لما ضربته وأوسا عمره ما زعق في البيت

وأشارت الخميسي، إلى أن الغضب كان يتسبب في أن تثور على نجلها، خاصة أنه ينجح في استفزازها: «ابني الكبير بينرفزني أوي، ممكن وقتها أحدف عليه أي حاجة، وحصلت في مرة بضربه مسك إيدي وثبتني، خلاني قعدت أعيط 3 أيام، وأدبدب في الأرض من الزعل، لحد ما باباه اتكلم معاه واعتذر لي».

وعن تعامل زوجها، محمد عبدالمنصف «أوسا»، في المنزل، أكدت أنه شخص مُسالم على الإطلاق، لا يرتفع صوته: «مش بيزعق خالص، وبيحل كل الأمور بالنقاش والهدوء».

معلومات عن أصول لقاء الخميسي

وكانت لقاء الخميسي أكدت أن الحضارة الآشورية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين قديمًا، وقالت إنها أقدم من الحضارة الفرعونية.



وكشفت الفنانة لقاء الخميسي أن أصولها نصف مصرية ونصف آشورية مشيرة إلى أن والدتها ليست مصرية ولكنها آشورية، مشيرة الى أن هذه الحضارة مازالت متواجدة ومحتفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة.

وأوضحت لقاء الخميسي صفات الحضارة الآشورية فقالت أنها تتميز بأنها قوية للغاية، ولديهم قدرة كبيرة على التحمل ومواجهة العوائق.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

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