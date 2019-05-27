بعد تصريح نانسي عجرم عنها.. بلقيس ترد: “كنت قليلة خبرة”

ردت الفنانة بلقيس فتحي على تصريحات الفنانة نانسي عجرم الاخيرة خلال استضافتها في برنامج” مجموعة انسان”، واوضحت مرة أخرى موقفها مما صدر منها تجاه الاخيرة.

ونشرت بلقيس تغريدة عبر حسابها على “تويتر” قالت فيها: “هذا اللّقاء تبعي كان قديم كثير وكنت صغيرة وقليلة خبرة ولو رجع بي الزمان ما كنت أبديت رأيي وعموما وضحت الموضوع شخصيا لنانسي وهي راقية وجميلة وفنانة كبيرة وتفهمتني”.

وتابعت “الله يديم المحبة والاحترام دائماً بيني وبينها وتبقى هي نجمة ساطعة في سماء الفن”.

هذا اللقاء تبعي كان قديم كثير وكنت صغيرة وقليلة خبرة ولو رجع بي الزمان ما كنت أبديت رأيي وعموما وضحت الموضوع شخصيا لنانسي وهي راقية وجميلة وفنانة كبيرة وتفهمتني

الله يديم المحبة والاحترام دائماً بيني وبينها وتبقى هي نجمة ساطعة في سماء الفن https://t.co/ORCYQvoK7g — Balqees (@BalqeesFathi) May 23, 2019

وكانت نانسي عجرم خلال اللقاء وجهت تحية لبلقيس واعربت عن حبها لها ولفنها، وقالت أن بلقيس شرحت موقفها في تغريدة سابقة بخصوص ما قالته في حقها، وهو أن التعبير خانها وهي لم تقصد ما صدر منها.