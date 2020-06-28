أحدث الفنان المصري “يوسف الشريف” جدلاً واسعاً علي منصّات التواصل الإجتماعي بعد تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخراً مع الإعلامي “رامي رضوان”، بشأن ما أثير حول رفضه ملامسة الفنانات تفسيرًا لمشهد ورد في الحلقة الـ 20 من مسلسل “النهاية” الذي عُرض ضمن السباق الرمضانى الماضي 2020، حيث أوضح أنه يرفض المشاهد الساخنة والأحضان والقبلات ويضع بنوداً في التعاقدات تنص على ذلك.

النجم يوسف الشريف يوضح تحفظاته بخصوص مشهد "صباح وهي بتشيل الروبوت زين" في مسلسل #النهاية pic.twitter.com/aH68z48eeL — dmctv (@dmctv) June 26, 2020

وتدخل عدد من الفنانين للحديث عن تلك التصريحات، بعضهم كان داعمًا للفنان يوسف الشريف، أبرزهم الممثلة المصرية “ناهد السباعي” التى نشرت علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” :”هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ وتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لأسبابه الخاصة، دي حرية شخصية ودي حرية شخصية، مش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفي الآخر شابوه يوسف الشريف”.

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسيه للشواذوتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لاسبابه الخاصهدي حريه شخصيهودي حريه شخصيهمش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفي الاخر #شابوووووه #يوسف_الشريف #النهاية Posted by Nahed ElSebai on Saturday, June 27, 2020

يُشار إلي أن الفنانة ناهد السباعي شاركت الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل “النهاية”، الذي عُرض في الموسم الرمضانى 2020، وشاركهما في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة، داليا شوقي، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي. واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .