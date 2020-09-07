قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الإثنين بتعديل حكم حبس الفنانة المصرية ” سما المصرى ” 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه إلى الحبس سنتين وبقاء قيمة الغرامة 300 ألف جنيه كما هي .
وذلك على خلفية إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورا ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام .
وانهارت سما المصري فور سماعها للحكم ودخلت في نوبة من البكاء الشديد داخل قفص الإتهام وقالت صارخة : ” حياتى اتدمرت حرام عليكم .. والله مظلومة ..إنتوا بتعملوا فيا كده ليه ” .. ثم تعرضت لحالة من الإغماء .
فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة إلى عربة الترحيلات لإرسالها إلى محبسها بسجن النساء .
وخرج ” أشرف ناجي ” محامي سما المصري بتصريحات له أعلن من خلالها عن إنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبس موكلته لمدة سنتين بقضية التحريض على الدعارة .
أولاً أنا ضد الفيديوهات التي كانت تنشُرها و مع حبسها هي و فتيات التوك توك المُتعريات و لكن هل هذا يحل مشاكل مصر ؟! الفساد يجب أن يُعالج من مصدره و مصدره ليس فيديو أو رقص و ما شابه ، يجب البدأ برأس الهرم و التدرج لأسفله . مثلاً لو أخذنا قضية الفيرمونت كمثال سنرى أن أبناء السادة و النخبة فروا خارج البلد تاركين الحُثالة إبنة المُمثلة ككبش فداء ، دائماً هُناك كبش فداء يُنهي القضية و يُلهي الشعب و يبقى الفساد على ما هو عليه!
الله المُستعان …..
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