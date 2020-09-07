قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الإثنين بتعديل حكم حبس الفنانة المصرية ” سما المصرى ” 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه إلى الحبس سنتين وبقاء قيمة الغرامة 300 ألف جنيه كما هي .

وذلك على خلفية إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورا ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام .

وانهارت سما المصري فور سماعها للحكم ودخلت في نوبة من البكاء الشديد داخل قفص الإتهام وقالت صارخة : ” حياتى اتدمرت حرام عليكم .. والله مظلومة ..إنتوا بتعملوا فيا كده ليه ” .. ثم تعرضت لحالة من الإغماء .

فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة إلى عربة الترحيلات لإرسالها إلى محبسها بسجن النساء .

وخرج ” أشرف ناجي ” محامي سما المصري بتصريحات له أعلن من خلالها عن إنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبس موكلته لمدة سنتين بقضية التحريض على الدعارة .