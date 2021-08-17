دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الإعلامية المصرية بسمة وهبة التي ظهرت مؤخرًا إبنتها “خديجة” التي لا يعرفها الجمهور.

فبعد تعرضها لحداث حريق مع إبنتها علي مركبه بالساحل الشمالي، إتجه فضول البعض من رّواد مواقع التواصل للكشف عن هوية إبنتها “خديجة” وأعادوا تداول صور لها، كانت بسمة قد نشرتها عبر إنستجرام، وتفاعل الروّاد مع تلك الصور بشكلٍ كبير حيث أشادوا بجمال إبنتها وشبهها الكبير لوالدتها

نرشح لك – هجوم وانتقادات ل ” بسمة وهبة ” وتدشين حملة لمقاطعتها .. ما القصة ؟

هذا وقد أذاعت الإعلامية بسمة وهبة فيديو تستغيث فيه بأي من أصدقائها المتواجدين حاليا بالساحل الشمالي، حيث إنها متواجدة داخل مركبها الخاص بإحدى القرى الكبيرة بالساحل،

وقالت بسمة، خلال مقطع مصوَّر عبر حسابها الشخصي في «إنستجرام»: «يا جماعة، أي حد عنده مركب في مارينا خمسة من أصحابي، ممكن يتصل بيا لأن المركب عطلانة بيا أنا وخديجة».

وأضافت: «المركب اللي أنا فيها غالباً مولعة من تحت، والمركب واقفة بينا»، معربةً عن استعدادها للقفز في المياه حال تطورت الأمور.

وبعد إنقاذ الموقف قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها بمجرد توجيه استغاثة عبر حسابها في “إنستجرام”، بعد حدوث حريق في مركبها بالساحل الشمالي “مارينا 5″، تواصلت معها إحدى صديقاتها، وأنقذتها وهي الآن بسلام مع ابنتها في منزلها.

وأضافت بسمة في فيديو جديد لها قالت فيه: “مش عارفة إيه علاقة الصيف بالحوادث، السنة اللي فاتت حصل حادثة الجيت، والسنة دي المركب ولع، الحمد لله إحنا بخير، الحمد لله ببركة يوم الجمعة، شكرًا يا جماعة لكل حد سأل، إحنا بخير، شكرًا يا جماعة”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “