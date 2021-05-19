أثارت الفنانة ” هنا الزاهد ” الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصورة عبر حسابها على تطبيق إنستجرام ظهرت بها وهي داخل كابينة قيادة إحدى الطائرات الخاصة وتجلس بجوار الطيار .

وهو الأمر الذي عرضها لهجوم وانتقادات من جانب بعض المتابعين مستذكرين أزمة الفنان ” محمد رمضان ” مع الطيار الراحل ” أشرف أبو اليسر ” والتي كان السبب بها صورة أيضا لرمضان داخل كابينة قيادة الطائرة وتسببت في فصل الطيار عن عمله .

وحرصت هنا الزاهد على الخروج لتوضيح الأمر بمنشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستورى جاء فيه : ” للتوضيح .. الناس اللي بتقول بتصور ازاي في الكابينة .. الطيارة مفيهاش كابينة أصلا ” .

وتابعت هنا قائلة : ” وزي ما انتوا شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا .. وده طيران تنزاني ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار ” .