كشف ” إيهاب خورشيد ” في تصريحات صحفية له يوم أمس الأربعاء عن نقل والدته الفنانة والمنتجة ” اعتماد خورشيد ” إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية .

حيث تعاني اعتماد خورشيد من صعوبة شديدة في التنفس والسبب من وراء ذلك حتى الآن غير معروف وفى انتظار تقرير الحالة الصحية الخاص بها .

وأشار إيهاب خورشيد أيضا في حديثه إلى أن والدته تعاني من وجود سوائل على الرئة وكانت تشعر بتعب شديد منذ أكثر من إسبوع وفي آخر يومين كانت لا تستطيع النوم لما تعانيه من آلام .

وأكد نجل اعتماد خورشيد على أن والدته ليست مصابة بفيروس كورونا وأن الأمر يتعلق بالمشاكل الموجودة في الرئة وطالب الجمهور بالدعاء لها .

يذكر أن الفنانة اعتماد خورشيد هي زوجة والد الفنان المصري الراحل ” عمر خورشيد ” وليس كما كان يعتقد البعض بإنها والدته .. ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جداً من طفولته حيث انتقل بعد ذلك ليعيش مع والدته .