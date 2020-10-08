أجرت الفنانة المصرية ” صفاء جلال ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” علقت من خلالها على ما تعرضت له من انتقادات وتنمر هي وإبنتها ” سلمى ” .

وذلك بعد أن شاركت متابعيها صورا لها برفقة إبنتها احتفالا بعيد ميلادها ال 20 وظهور إبنتها بالحجاب .

لتفاجأ صفاء جلال بتعليقات كثيرة ضدها كونها غير محجبة وإبنتها محجبة وهو ما أزعجها وأزعج إبنتها كثيرا .

فقالت : ” أنا مدية بنتي حرية الاختيار وإنها تاخد قراراتها بتفكير عميق .. والحمد لله أنا معلماها الصلاة ومعلماها الصوم وهي اختارت إنها تبقى محجبة ” .

وتابعت صفاء جلال : ” أنا أمي وإخواتي محجبات وأنا بحترم كل المحجبات وبحترم كل واحد بياخد قرار إنه يعيش حياته بطريقة معينة .. مش معنى إني مش محجبة إني بني أدمة وحشة ومش معنى إن بنتي محجبة إنها بني أدمة عظيمة كل واحد فينا بيحب ربنا بطريقته ” .

وأشارت أيضا في حديثها إلى أن الحجاب ليس فرضا على المسلمات فقط فنجد الراهبة محجبة .. وأكدت على ضرورة أن نحفظ ألسنتنا و ” نحجبها ” على حد قولها قبل شعرنا مستعينة بمقولة ” فلتقل خيرا أو لتصمت ” .

وأضافت : ” لو أنا مش عاجباكي بتكرهيني شايفاني وحشة أو من عالم الرذيلة متتعبيش نفسك بالتعليق ومتاخدوش ذنب بكلامكم عني .. اتقوا الله شوية وياريت الناس تنصح باللين والكلمة الطيبة ” .

وعبرت صفاء جلال عن سعادتها بردود فعل البعض ممن وقفوا بجانبها وطالبوها بألا تنزعج من هذه التعليقات بل ودافعوا عنها .