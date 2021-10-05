علقت الفنانة شمس الكويتية في سلسلة تغريدات على تعطل خدمات منصات فيسبوك وانستغرام وواتساب لسبع ساعات قائلة انها توقعت ان يحدث ذلك منذ فترة طويلة كما حذرت مما هو اخطر من ذلك.

وقالت شمس الكويتية في اول تغريدة: “الخوف الاكبر مهو من تعطل مواقع التواصل الخوف من توقيف الانترنت عن خدمات الطيران والبواخر والمستشفيات والبنوك هذي الكارثة الي جالسين يجهزون لها من زمان وراح يقسمون العالم بين عنده وبين عالم اخر يرجع لزمن الخيل #اسياد_عبيد هذا الموضوع مو صدفة انا تكلمت عنه مع فانزي من سنة ونص”.

الخوف الاكبر مهو من تعطل مواقع التواصل الخوف من توقيف الانترنت عن خدمات الطيران والبواخر والمستشفيات والبنوك هذي الكارثة الي جالسين يجهزون لها من زمان وراح يقسمون العالم بين عنده وبين عالم اخر يرجع لزمن الخيل #اسياد_عبيد هذا الموضوع مو صدفة انا تكلمت عنه مع فانزي من سنة ونص — #شمس (@shamsofficial) October 4, 2021

وتابعت “تذكرون سنافر لما قلت لكم جهزوا انفسكم مو معقولة هذا الموضوع بيكون صار فجأة وهكر ياسوبهان_الله وانا عندي خبر عنه من سنتين لاتنغشون باخبارهم الكاذبة لاهكر ولا فيلم هم الي يخربون وهم الي يبيعون المعلومات وهم الي راح يحرمون 3 مليار انسان من خدمات النت عشان ينقسم العالم ل #عبيد_اسياد”.

تذكرون سنافر لما قلت لكم جهزوا انفسكم مو معقولة هذا الموضوع بيكون صار فجأة وهكر ياسوبهان_الله وانا عندي خبر عنه من سنتين لاتنغشون باخبارهم الكاذبة لاهكر ولا فيلم هم الي يخربون وهم الي يبيعون المعلومات وهم الي راح يحرمون 3 مليار انسان من خدمات النت عشان ينقسم العالم ل #عبيد_اسياد — #شمس (@shamsofficial) October 4, 2021

واضافت “اعرف في كثير راح يستهزؤن بكل الناس الي حذرت من هذا الشي كما هي العادة من الاف السنين لما كانوا العارفين يحذرون الناس والناس ترجمهم وتقتلهم وتستهزء بهم وبعد يصبحوا على مافعلوا نادمين بس وقتها ماينفع الندم فقط من يركب سفينة نوح ينجى ابحث عن سفينة نوح من حولك وانجى بنفسك”.

اعرف في كثير راح يستهزؤن بكل الناس الي حذرت من هذا الشي كما هي العادة من الاف السنين لما كانوا العارفين يحذرون الناس والناس ترجمهم وتقتلهم وتستهزء بهم وبعد يصبحوا على مافعلوا نادمين بس وقتها ماينفع الندم فقط من يركب سفينة نوح ينجى ابحث عن سفينة نوح من حولك وانجى بنفسك #اقرأ — #شمس (@shamsofficial) October 4, 2021

يذكر أن تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عادت فجر اليوم، العمل بعد بعد عطل مفاجئ تسبب بتوقفها عن العمل لساعات في جميع أنحاء العالم.