بعد تعليق الهام شاهين على كلامها.. مي العيدان ترد: “يا ريت الكل مثلها”

يبدو أن تعليق الفنانة المصرية الهام شاهين الهادىء على كلام الاعلامية الكويتية مي العيدان أجبر الاخيرة على تغيير اسلوبها.
فبعد ان هاجمت مي العيدان اطلالة الهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قائلة: “إلهام شاهين ما تبين تحترمين جسمك المربرب، احترمي عمرك 57 سنة، ترى مش باقي كتير، بالعكس الصورة تثير الشفقة، بليز لا تستمري، احتشمي يا ولية”. جاء رد الهام شاهين بشكل هادىء اذا قالت ردا على سؤال: “براحتها.. أي حد يقول أي حاجة.. مش بتضايق، أنا معرفش قالت إيه براحتها مش بعترض على آراء حد”.
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رد الهام شاهين . . ياريت الكل مثلها يتقبل النقد و الراي الاخر 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#مرام_البلوشي #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #هنادي_الكندري
من جانبها اشادت مي العيدان بطريقة رد الهام شاهين قائلة: “رد الهام شاهين . . ياريت الكل مثلها يتقبل النقد و الراي الاخر”.