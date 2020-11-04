فوجئت الفنانة دانا حمدان بانتقادات عدة من بعض متابعيها، بسبب تقليدها الفنانة الراحلة سعاد حسني، في بعض إطلالاتها الشهيرة.

وكانت دانا قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً بدت فيها وهي تقلّد “السندريلا”، من حيث طريقة ارتدائها للملابس وضحكتها، وعلّقت كاتبة: “بحبها ومين ما يحبهاش الله يرحمها ممثلة مبدعة وقدرت تقدم أدوار سابت فينا كلنا أثر وفي الذاكرة”.







وتفاعل عدد كبير من جمهور دانا مع الصورة لتُفاجأ بأحد متابعيها يعلّق عليها بقوله: “بيظلم نفسه اللي يحط نفسه جنب السندريلا”، وهو ما دفع دانا للردّ عليه قائلةً: “وأنا راضية بالظلم دا”… لتمسح بعد ذلك التعليقات وتغلق خاصية التعليق على الصورة.

المعروف أن دانا حمدان ممثلة ومصمّمة أزياء أردنية من أصل فلسطيني، عُرفت في الوسط الفني بعد مشاركتها “الزعيم” عادل إمام في مسلسل “العراف”، ومن ثم ظهورها في العديد من الأعمال الفنية مثل “شطرنج” و”الحصان الأسود” و”ريح المدام”، وهي الشقيقة الثالثة للفنانتين مي سليم وميس حمدان.