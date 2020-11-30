بعد تهديدها بكشف المستور بخصوص علاقتها بابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، خرجت منى السابر عبر احد البرامج التلفزيونية كاشفة عن قيام ابنتها باتخاذ اجراء قضائي ضدها.

فقد كشفت منى السابر، في تصريح لبرنامج “ET بالعربي”، ان حلا الترك قامت برفع دعوى قضائية ضدها دون الكشف عن تفاصيل هذه القضية وفحواها.

غير ان منى السابر عذرت ابنتها معتبرة أن “مش بايدها ولانه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى ان هي ترفع قضية على امها” وتابعت “انا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا انه امك لانه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها”.

وبكت منى السابر عند حدينها عن لقائها بابنتها في المحكمة، قائلة “ما بعرف كيف بدي اوصف هالشعور البشع يعني شفتها وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلوها”.

وتمنت منى السابر ان تنتهي هذه القضية قريبا، وقالت “انا رسالتي انه ولادي يعيشوا في بيئة صحية ما حدا يضغط عليهم ما حد يخليهم يتكلمون كلام هو اصلا ما حلو بحقهم”.

كما علقت منى السابر على المقابلة التي اجراها معها الاعلامي مصطفى الاغا في برنامج “صدى الملاعب” قائلة “ما حبيت اللقاء او طريقة الاسئلة وحلا بعدها صغيرة وانا مستاءة وزعلانة ان تنحط في هيك طريقة اسئلة”.

وختمت منى السابر كلامها بتوجيه رسالة الى ابنتها قائلة “يا حلا انا ام وما بتعرفي قيمة هذه الكلمة الا لما تصيري ام وانت بالنهاية بتضلك بنتي وبدي شوفك احسن العالم بس بليز احسي بإمك قديه عم تعاني لاني انا لا احب ان تنحطي في هذه المواقف خاصة انك معروفة والكل حابين انه حلا تكون في حضني وان شاء الله اشوفها عن قريب لأني فعلا حابة اشوفها ويمكن انزل دبي عشان اشوفها”.

وكانت منى السابر قد خرجت، في فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مهددة فيه بكشف المستور قائلة “أنا في الأيام الجاية راح أتكلم خلاص.. ومافيني إلا إني أتكلم ما في مفر.. ولازم أتكلم وأدافع عن حالي، َكل الناس تعرف الحقيقة لأن الكل قاعد بتفلسف”.

وأوضحت: “الكل قاعد يتابع هالقضية من زمان وتعرفون أني ما اتكلمت ولا غلطت بأحد ولا بستغل الرأي العام.. لكن أنا قضيتي من البداية رأي عام ولازم الكل يعرف لفين وصلت.. بس أنا في فترة من الفترات صمت حفاظًا على مشاعر أولادي.. لكن خلاص في أشياء لازم تبين على حقيقتها والناس تعرف شنو الموضوع”.

وتابعت: “أنا من حقي اني اتكلم وأدافع عن حالي.. مثل ما في البعض بيقول إني بستغل بنتي أو بنتي ضايعة وتحتاج إلى إرشاد وأنا بالعكس ما قصرت وكل الأمهات ما تقصر مع أولادها، مختتمة حديثها:” “اتق شر الحليم إذا غضب.. والله والله علي وعلى أعدائي”.