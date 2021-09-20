أجرت الفنانة اليمنية ” بلقيس فتحي ” لقاءا لبرنامج ” ET بالعربي ” على هامش تواجدها في مهرجان الفضائيات العربية كشفت من خلاله عن أسباب رفضها لحضور حفل مهرجان ” الموريكس دور ” على الرغم من دعوتها مرتين .

حيث أشارت بلقيس إلى أنه عند دعوتها في المرة الأولى لحضور الموريكس دور أعلنت عن رفضها بسبب الأوضاع السيئة والصعبة التي تمر بها لبنان .. وعلقت على ذلك قائلة : ” شفت أنه مش مناسب أننا نروح نحتفل على الريد كاربت والناس وضعها مش تمام ” .

وأضافت أنه عندما تجددت الدعوة لها مرة أخرى أصرت على موقفها ورفضها لنفس الأسباب .. وأعربت بلقيس فتحي عن أمنياتها في أن تتغير الظروف بالعام المقبل ويعود لبنان كما كان .

يذكر أن مهرجان الموريكس دور كان قد أقيم في لبنان مساء يوم السبت الماضي في دورته ال 20 .. وشهد حضور وتكريم عدد من نجوم الفن اللبنانيين والعرب .