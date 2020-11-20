جدل كبير أُثير في الفترة الماضية بعدما غابت المطربة التونسية لطيفة عن حفل زفاف مواطنتها الفنانة درّة، عقب تساؤلات كثيرة طُرحت حول الأساب الحقيقية لهذا الغياب، وانطلاق شائعات تزعم أن هناك خلافات بينهما، إلا أن لطيفة أماطت اللثام عن السبب الحقيقي لعدم حضورها حفل زفاف صديقتها درّة، والذي أُقيم في الجونة بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وحلّت لطيفة ضيفةً على برنامج “ET بالعربي”، وكشفت خلال اللقاء أنها كانت تستعد فعلاً لحضور حفل زفاف درّة، لكنها أُصيبت في أحبالها الصوتية وعجزت على التحدّث، بسبب حساسية تعاني منها في أحبالها الصوتية، وهي لذلك اعتذرت.

كما تحدثت عن كواليس لقائها بالفنان راغب علامة في دبي مؤكدةً أنه من أقرب الأصدقاء إليها، وربما يجمعهما عمل فني في الفترة المقبلة. كذلك تطرقت الى لقب “نمبر وان”، موضحةً أنه لا يدوم طويلاً، فكل شخص “نمبر وان” في مجال يميزه عن الآخرين.

وأنهت لطيفة حديثها بالقول إنها تحب ما يقدّمه محمد رمضان من استعراضات وأغانٍ وتمثيل، وتتابعه دائماً.

يُشار إلى أن لطيفة انضمت الى مبادرة “صوتك”، التي أطلقها spotify وستقدّم الدعم للمطربات الشابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستمدّهن بخبراتها.