يبدو أن المشاكل والمصائب تلاحق الممثلة المصرية ​مها أحمد​ خلال هذه الفترة، فبعد حادث السير الذي تعرضت له مؤخراً، كشفت أحمد عن مصيبة جديدة حلّت بمنزلها.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من داخل منزلها، والذي ظهر غارقاً في المياه، دون أن توضح الأسباب، واكتفت بالتعليق:”ربنا كريم. الحمد لله”.

وسبق وأعلنت أحمد منذ يومين فقط عن نجاتها من حادث سير في طريق الساحل الشمالي، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة: الحمد لله على كل شيء.. كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل ورب العرش نجاني.. الحمد لله.





