انتشرت فى الساعات القليلة الماضية شائعات عن انفصال كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا بعد أن قامت الأخيرة بحذف صورهما من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والذي أثار حيرة الجمهور والمتابعين.

حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وفي أول تصريح له، أوضح الفنان أحمد خالد صالح في تصريحات محلية، أنه لا حقيقة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن جميعها شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلاً: «كله كلام فاضي ومش حقيقي وأفضل رد علي الشائعات هى التجاهل».

وأضاف صالح أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض خلالها للشائعات حول انفصاله عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، ولكن فى الساعات الماضية ازداد الأمر بشكل مبالغ فيه، قائلاً: «في حد بيولع فى الموضوع زيادة النهارده وربنا يبعد عنا الشر».

زواج هنادي مهنا و أحمد صالح

يذكر أن هنادي مهنا وأحمد خالد صالح احتفلا بزواجهما في نوفمبر 2020، بعد فترة قصيرة من عقد قرانهما في 6 أكتوبر 2020، وكانت خطوبتهما في ديسمبر 2019، واجتمع الثنائي لأول مرة في مسلسل بعنوان “الفتوة”.

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح

وكان آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مشاركته في مسلسل بدون سابق إنذار والذي شارك به في الموسم الرمضاني الحالي 2024، وحقق خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا، وتناول المسلسل قضايا إنسانية شائكة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرون، من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.

آخر أعمال هنادي مهنا

يُذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل “عتبات البهجة” مع الفنان يحيى الفخراني ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

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