لا تزال الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تثير الجدل بسبب خلافها مع مواطنتها وزميلتها وصديقتها السابقة الفنانة الهام الفضالة سواءا بطريقة مباشرة كما فعلت في مرة سابقة حيث هددتها بكشف المستور او بطريقة غير مباشرة من خلال التلميح والحديث عن الصداقة والاصدقاء الحقيقيين.

وفي احدث هذه الفيديوهات، أطلت هيا الشعيبي مع الفنانة أبرار الكويتية وهي تقول: “تدعمني وتدعم رفيقتها واللي ما نسيت هيونة” ثم خاطبتها قائلة “أبرار انت جد صديقة”.

وقد سخر البعض من كلام هيا الشعيبي حيث كتب احدهم “اليوم رفيچتها وبكره يشرشحون بعض” فيما قال اخر “الهام الفضاله الممثله الأغلى سعرا في تاريخ الخليج لابد أن تحارب”.

وكانت هيا الشعيبي قد شنت هجوما لاذعا على الهام الفضالة عبر مقطع فيديو قالت فيه أنها ”لم تقصر مع إلهام الفضالة طوال فترة علاقتهما الجيدة سويا“، مبينة أنها ”كانت بجوارها عندما أجرت عملية تكميم وكذلك عند زواج ابنتها ثم ولادتها وكانت تجلس لديها تقوم على شؤونها كأنها ابنتها“.

وهددت هيا الشعيبي، إلهام الفضالة قائلة: ”لا تخلين لساني يبطل.. وخري عني.. اسمي بالكومنتات لا تحطينه.. أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون أنا شكو ليش دش بيتي شي أنا مالي شغل“.

وتابعت “لأن الكومنتات هذه من اهل ناس طيبة ويحبوني قبل انفتاح السعودية كانوا يترجون هذه الناس تعرضين وتسوين اعلانات وكنت تقولين لا ما ابي وانت عارفة السبب ما تخليني ابلبل واتكلم تذكري”.

واضافت “من كان له ولاء حق بنات السعودية ويحبهم باعلاناتهم ومسارحهم ويروح يقعد عندهم بالاشهر قبل الانفتاح وبعد الانفتاح وتذكري من خلاكي تعرضي مسرحية هناك”