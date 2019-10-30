بعد حزنها.. هنا الزاهد تبهر الجميع بإطلالة مميزة وتتلقى انتقادات

أشعلت الفنانة المصرية هنا الزاهد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جديدة لها. وظهرت فيها بإطلالة مميزة جذبت الكثير من الأنظار.



وحازت بذلك إعجاب ما يزيد عن 260 ألف متابع. واشار الكثيرون إلى أنها استعادت نضارتها وجمالها بعد مرورها بأوقات صعبة على إثر مرضها ثم وفاة طليق والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا.

ويشار إلى أن هنا أحدثت ضجة قبل ذلك بنشرها صورة بالأبيض والأسود حصلت على أكثر من 280 ألف إعجاب.



ويذكر أنها ردت بطريقة قاسية في وقت سابق على تعليق إحدى المتابعات على صورة لها حيث كتبت: “طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات الإنسان بينسى بسرعة”.

وردت: “هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت؟! يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة في ايه؟”.