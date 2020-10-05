نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية في اليوم الثالث بعد تجربة تلقيها لقاح فيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتضمنت التغريدة صورة لأحلام وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته لكوفيد 19 .. الحمد لله كل شيء ممتاز ” .

وتابعت : ” وأنا مرتاحة جدا وثقتي في بلادي أنها صاحبه الريادة دائما .. اسال الله أن ينفع به الإنسانية جميعا .. بنت زايد .. الحمد لله على نعمة الإمارات ” .

مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته ل #كوفيد_19 الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحه جداً وثقتي في بلادي انها صاحبه الرياده دائماً اسال الله ان ينفع به الانسانيه جميعاً #بنت_زايد #الحمدلله_على_نعمة_الامارات #الامارات pic.twitter.com/iVMTmcLcIS — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 3, 2020