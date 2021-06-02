ظهرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي بإطلالة جريئة جديدة رغم الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الأخيرة ضمن الترويج لمسلسلها الجديد أمنيزيا.

وارتدت فاطمة الصفي بنطلون باللون الأحمر وتوب بدون أكمام باللون الأحمر أيضاً.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة فاطمة الصفي التي خرجت عن المألوف بالنسبة لهم وقال البعض إنها قررت عدم الاكتراث لانتقادات الجمهور التي طالت إطلالاتها مؤخراً.

وفي الوقت نفسه لاقت إطلالة فاطمة الصفي إعجاب بعض المتابعين الذين أكدوا على حرضها ارتداء ما يناسبها وأن الإطلالة ناسبتها بشكل كبير خاصة ان لها مسار مميز في الأزياء بحسب تعبيرهم.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تواجه فيها فاطمة الصفي انتقادات بسبب إطلالتها ففي الفترة الأخيرة ظهرت بإطلالة وصفها الجمهور بالجريئة جداً، الصورة المنشورة شاركتها فاطمة الصفي بجانب حمد أشكناني ارتدت فيها بليزر وبنطلون من اللون الأسود.

وارتدت فاطمة الصفي توباً جلدياً من اللون الأسود بفتحة صدر كبيرة وهو ما عرضها للهجوم من الجمهور والانتقادات.