بعد حلقة ريم مصطفى.. نشطاء يكشفون فبركة “رامز تحت الصفر”

على مدى مواسم عرض برامج المقالب التي ينفذها الفنان المصري رامز جلال، تحوم حولها شكوك الفبركة وتضمنها قدرًا من الترتيب مع الضيوف، واتفاقهم على تنفيذ الأمر كلّه كأنه حقيقة.



اعتاد الجمهور اعتداء النجوم على رامز بعد اكتشاف المقلب وتلقيه غضب ضيوفه دون هوادة، لكن قبل الكشف عن المقلب وحين تقمصه شخصية المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر هذا الموسم يصعب الاعتداء عليه.

إلا أنّ ما فعلته الفنانة المصرية ريم مصطفى التي وقعت ضحية مقلب برنامج “رامز تحت الصفر” في حلقته الثانية أثارت الجدل حول أن الحلقة ما هي إلا فقرة تمثيلية تمّ كتابة السيناريو لها قبل التصوير، حينما صبّت جام غضبها على كوبر، قبل أن تنهال بالضرب المبرح عليه من قبل أن تعرف حقيقته.



وسخر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من رامز جلال، وصوته وشكله المتنكّر في كوبر بعد حلقة ريم مصطفى، بل منهم من قال إن البرنامج معروف أنه مفبرك، ولكنه ينال رضا الناس في النهاية.



ومن قبل ريم مصطفى، حلّت ياسمين صبري ضيفةً في أولى حلقات البرنامج، تأكّد جمهور السوشيال ميديا من متابعي البرنامج من فبركته من خلال أن الوجه الحقيقي لكوبر كان واضحًا أنه مجرد قناع، وكذلك نبرة صوته الواضح أنها لرامز.



وبعد ياسمين صبري وريم مصطفى، ستضمّ القائمة التي ظهرت في برومو البرنامج عددًا من الضيوف منهم شيرين عبدالوهاب، وأحمد آدم، وحسام البدري، وريهام عبدالغفور، وشيكابالا وغادة عبدالرازق.



وتدور فكرة رامز تحت الصفر حول استدراج الضيوف إلى منطقة ثلجية بحجة التصوير مع مدرب المنتخب المصري ثم يهاجم الدب الشرس أحد الأشخاص فيما تظهر على الضيف معالم الرعب الشديد، ويأتي رامز تحت الصفر استكمالا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، وهي رامز تحت الأرض ورامز بيلعب بالنار، ورامز توت عنخ آمون، ورامز قرش البحر، ورامز ثعلب الصحراء، ورامز قلب الأسد، رامز واكل الجو.