أنهت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، خلافها مع صديقتها ومواطنتها خبيرة التجميل مريم سبهان، بعد المشكل الذي حصل بينهما في الأيام الماضية بسبب إعلان لصالون هذه الأخيرة و الذي يحمل اسم “الزين يحر” .

ونشرت نهى نبيل مقطع فيديو، عبر حسابها على سناب شات، وهي تقوم باستقبال مريم سبهان التي أتت الي منزلها حتي تطلب منها الصلح وتقوم بالاعتذار منها .

كان إعلان لصالون الخاص بخبيرة التجميل مريم السبهان (الزين يحر)، قد خلق خلاف بينها وبين صديقتها نهى نبيل التي اعتبرت أن ذكر اسمها في هذا الإعلان بدون ادنها هو إهانة لها ، حيث ظهرت خلال هذا الإعلان فتاة حزينة بسبب زواج صديقتها قبلها، وبعد ذلك يبدأ الإعلان الذي يدعو الفتيات إلى الذهاب لصالون مريم السبهان ، بمقولة (لا نهى لا دانة لا شوق لا فوز شنو منو فاشينستا).

وكانت نهى نبيل قد تصالحت قبل ذلك مع مواطنتها الاعلامية حليمة بولند بعد خلاف دام لسنوات بينهما، وذلك أثناء لقائهما داخل النيابة خلال التحقيق معهما في قضية غسيل الأموال.