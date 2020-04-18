نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كواليس تسجيلها لتيتر مسلسل “سكر زيادة” للفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

وعلقت نانسي عجرم على الفيديو كاتبة: “الدنيا دي تضحكلها.. طول عمرها ماتحبش استسلام.. قريبا تيتر مسلسل سكر زيادة رمضان 2020”.

وكان صادق الصبّاح،صاحب الشركة المنتجة للمسلسل، قد كشف أن نانسي عجرم كانت من ضمن ضيوف المسلسل، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان التعبئة العامة في لبنان تعذرت مشاركتها.

وذكر الصبّاح خلال استضافته، في برنامج “يحدث في مصر”، أن عجرم حامل بطفلها الرابع، وبالتالي سجلت فقط مقدمة المسلسل بصوتها وستصدر الاغنية والكليب يوم الأحد.