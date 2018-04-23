بعد خروجها من السجن.. شاهدوا ريهام سعيد تتخذ قراراً مهماً

بعد تخطيها المحنة الأخيرة التي مرّت بها والتي أتت على خلفية توقيفها بتهمة خطف أطفال وخروجها براءةً منها بعد ذلك.

نشرت ال​إعلام​ية المصرية ​ريهام سعيد​ فيديو عبر صفحتها الخاصة على “يوتيوب” كشفت فيه أولاً عن قرب عودتها لتقديم برنامجها “صبايا الخير” عبر قناة “النهار”.

وأضافت انها خلال فترة توقيفها إكتشفت كمية الحب التي أحاطها كُل من الجمهور وأسرتها وأصدقائها بها، خلال محنتها، لهذا قررت التواصل معهم بشكل مكثف، واعتبرت تركها المشاهدين يحكمون على شخصيتها من خلال الطريقة التي تظهر بها في البرنامج، نوع من التقصير في حق نفسها.

وفي ختام الفيديو ظهرت ريهام وهي تحضر الهدية التي فاجأت بها الإعلامي ​جابر القرموطي​ داخل إستديو برنامجه والتي كانت عبارة عن ملابس إبنها التي كان يرتديها عند زيارته لها في السجن.

وقالت حينها انها خصت القرموطي بهذه الهدية لأنه دافع عنها وقت محنتها، من دون أن يكون بينهما سابق تعارف.

‎ يذكر ان تفاصيل القضية تعود الى حين عرضت سعيد عبر برنامجها مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى عائلتهما، وعرضت مداهمة الشرطة للقبض على 3 متهمين في الواقعة، وبعد التحقيقات مع المتهمين تبين أن معدة البرنامج هي من حرّضتهم على خطف الأطفال.