تصدرت الفنانة إلهام شاهين الترند خلال الفترة الماضية، بعد الجدل الذي أثارته صورها مؤخراً، أثناء تواجدها في موناكو، والتي ظهرت فيها بوزن أقل من المعتاد.

إلهام شاهين برشاقة ملحوظة

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور للنجمة المصرية بعد خساتها الكثير من الوزن الزائد.

إلهام شاهين تفقد الكثير من وزنها

وأكدت الفنانة أنها كانت تتبع حمية غذائية واستعانت ببعض الأدوية لإنقاص الوزن وسد الشهية، كما أنها تفعل ذلك من فترة لأخرى، ولكنها تصدرت الترند في الفترة الأخيرة بسبب خسارتها بعض الوزن.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات تليفزيونية شأن هذه الصور وتعليقات الجمهور الذين لم يصدقوا فقدانها الوزن: “لو كنت أعرف إن حكاية الخسسان هاتقلب السوشيال ميديا كنت عملتها من زمان، وبالمناسبة أنا زدت شوية لأني أكلت في موناكو”.

إلهام شاهين تفقد الكثير من وزنها

وتابعت إلهام شاهين أنها استفادت من فقدان الوزن، وجعلها تشعر بأن حركتها خفيفة، مضيفةً: “الخسسان أفادني جدًا وأصبحت صحيًا أحسن، وحركتي خفيفة أكتر”.

وأردفت إلهام أن وزنها زاد مرة أخرى، لأنها بعدما سافرت إلى موناكو ازداد وزنها من جديد، متابعة: “وبالمناسبة أنا زدت شوية عن وقت ما كنت في موناكو لأني أكلت وبطلت الأدوية اللي بتسد النفس، والواحد المفروض يداوم على النظام الغذائي”.

كما عبرت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز Dear Guest الذي أقيم مساء أمس السبت.

وعبر حسابها على إنستجرام، نشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور لها من الحفل بالجائزة وعلقت عليها “شكرا جزيلا جمهوري الذي قام بالتصويت لي لأحصل على جائزة من dear guest على دور سوسو في مسلسل ألفريدو، هذا الدور الذي عشقته وتأثرت به جداً”.

وأضافت: “شكراً لكل صناع هذا المسلسل وكل من شارك فيه سواء أمام أو وراء الكاميرا، كل الحب والتحية لهم، وللجمهور الحبيب الذي أعطاني الجائزة من أول يوم عرض للمسلسل، وأحبوا سوسو كما أحببتها أنا، أتمنى أكون دائمًا عند حسن ظن جمهوري بي”.

إلهام شاهين في السباق الرمضاني 2024

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، بجانب تحضيرها لفيلم جديد من إخراج خالد الحجر.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية: عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكون من 15 حلقة.

وأضافت إلهام شاهين: شغالة على فيلم اسمه الحب كله بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان مسلسل حكاية ألفريدو هو آخر أعمال إلهام شاهين، والعمل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود، حيث حققت الحكاية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الحكاية حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسوـ إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

آخر أفلام إلهام شاهين

يعتبر فيلم حظر تجول آخر أفلام إلهام شاهين، حيث عرض العمل عام 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو من بطولة أحمد مجدي، أمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

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