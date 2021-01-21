ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة شقيقها الفنان وائل عبد العزيز لأول مرة بعد فترة خصام وانقطاع بينهما دامت لمدة 8 أشهر تقريبا، منذ إعلان زواجها من الفنان أحمد العوضي في شهر يونيو الماضي، وهو ما رفضه شقيقها بشدة، ليدخلا في مناوشات أثارت جدلا كبيرا حينها عبر السوشال ميديا.

ونشر الفنان وائل عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مجموعة من الصور مع ياسمين وشقيقهما الأكبر بمنزله، وعلق على الصور بتهنئة ياسمين بمناسبة عيد ميلادها والتي احتفلت به منذ يومين، قائلا:”كل سنة وانتي طيبة، ربنا يكرمك ويبعد عنك أي شر”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وانهالت التعليقات: “بجد فرحتوني أيوه كده مالكوش إلا بعض، ربنا يخليكم لبعض كويس انكم اتصالحتوا انتوا اخوات ومينفعش تنهشوا في بعض، ربنا يخليكم يكرمك والحمد لله رجعتكم لبعض، حافظ على شقيقتك يا وائل الحمد لله انكم رجعتوا ومتدوش لحد فرصة بوقع بينكم”.

وتعود بداية الخلاف بين ياسمين وشقيقها عندما انتقد الأخير شقيقته “لمواعدتها رجلا يصغرها بعشرة أعوام”، مندداً بصورة ياسمين مع العوضي التي قال إنه “لا لزوم لها على حساب سمعتك وسمعتنا”.

وزاد الطين بلة بينهما عندما وجه وائل رسالة لشقيقته من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، وألمح إلى أن ياسمين عبد العزيز تزوجت سراً من أحمد العوضي، وطالبهما بإشهار زواجهما تطبيقاً للعرف السائد والأصول بحسب تعبيره.

وكتب وائل عبد العزير في المنشور: “بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي.. الغلط مش عليك الغلط علي إللي سابتك تغلط في أهلها كلهم وإللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم”.

وتابع وائل: “أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم”.

وتوعد وائل عبد العزيز شقيقته وأحمد العوضي بأنه سيأخذ حقه، وقال: “قسماً بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيراً للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني؟!”.