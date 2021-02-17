خضعت خبيرة التجميل السعودية وناشطة مواقع التواصل الاجتماعي بدور البراهيم لجلسة تصوير جديدة مع شقيقها سعد وذلك بعد ايام على ظهورها المفاجىء بدون حجاب.

وفاجئت بدور البراهيم متابعيها بإطلالة لافتة وغير معتاد حيث تخلت عن الحجاب وظهرت بقصة شعر قصيرة معتمدة على ماكياج ترابي ناعم.

وارتدت بدور البراهيم جاكت باللون الأسود وهو نفس ما ظهر به أخيها سعد في جلسة التصوير. وكانت بدور نشرت في وقت سابق أمس صور جديدة لها ظهرت فيها بدون حجاب.

وكانت بدور البرايهم قد فاجأت متابعيها قبل ايام بظهورها مرتدية فستانا أحمر وبشعر قصير، في عدة أوضاع مختلفة ومن دون الحجاب الذي اعتادت على الظهور به.

وتفاعل النشطاء مع الصور المنشورة، بعدما فاجأتهم بها بدور، حيث قالت متابعة: “الصورة تقول: لا تشوفوني ركزوا في الماركات والوقفة ترا متعوب عليها”، فيما قالت أخرى : “أحس إني الوحيدة اللي ماعرفت الماركات وما اهتميت”.

دفع تخلى بدور البراهيم عن الحجاب إلى تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو قديم لها تتحدث فيه عن رفضها التخلي عن الحجاب نهائياً.

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وخلال الفيديو المتداول اعتبرت بدور البراهيم التخلى عن الحجاب وعدم ارتدائه حرية شضحية لكنها ترفض أن تقوم بنفس الشيء قائلة :”هذا جرية شخصية لكن هذا لا يمثلني مبادي واخلاقي وتربيتي، رغم أني أشوف نفسي احلي لما اخرج شعري”.

وحول سؤال المذيعة حول هل يمكن أن تأخذ هذا القرار اجابت :” لا هذا مستحيل ا الحجاب مستحيل اتخلى عنه أنا هذا مسلم هذا اسمه حاجب وكيف طريقته وكيف اقوم به هذا بيني وبين ربي والله يهديني والهداية من رب العالمين”.