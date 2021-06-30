ما زالت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب مع الاعلامية نضال الأحمدية ووالد حسام، تسيطر على الوسط الفني، الذى حاول عدد منهم التدخل لتهدئة الأجواء ودعم الزوجين، ونشرت الفنانة شريهان العديد من التغريدات لدعمهم .

ورد النجم حسام حبيب على رسائل الدعم التي وجهتها الفنانة شريهان له، ونشر عبر حسابة على انستجرام، صورة لها وعلق عليها: “رمزنا نحبك”.

وكانت قد وجهت الفنانة شريهان العديد من رسائل الدعم لحسام حبيب وزوجته عقب أزمة تسريب المقطع الصوتي لوالده، الذي هاجم فيه الفنانة شيرين، وكتبت: “الرجولة أفعال وليست اقوال”،

وتابعت في تغريده اخرى” بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها.. الحمد الحمد الحمد والشكر لله”، واختتمت بهاشتاج “شرين_عبد_الوهاب #صوت_مصر”.

وقال حسام حبيب رداً على التسجيل المسرب لوالده، إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

وأكد أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى،

مضيفا: أن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت وللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها