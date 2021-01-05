أثار الشاعر الموسيقي المصري ​خالد تاج الدين​ جدلاً واسعاً بين المتابعين حول علاقة حب يعيشها الفنان المصري ​عمرو دياب​ مع فتاة حسناء، وذلك بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لدياب مع الفتاة التي لم يُعرف أي معلومات عنها، واكتفى بالتعليق “حلوة البدايات” وهي أغنية لدياب.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عن طبيعة علاقة دياب بهذه الفتاة، في حين تداول متابعين آخرين صورة ثانية للثنائي مؤكدين على وجود علاقة بينهما، خاصةً بعد الحديث شبه المؤكد عن إنهاء دياب لعلاقته بالممثلة المصرية دينا الشربيني.

وفي الوقت نفسه، أشار البعض إلى أن هذه الصور من الممكن أن تكون ترويجاً لعمل جديد يحضر له دياب في الفترة المقبلة.







