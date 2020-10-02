يبدو ان رياضة رفع الاثقال ستلقى رواجا بين الفنانات العربيات في الفترة المقبلة وذلك بعد الضجة التي اثارتها الفنانة المصرية دينا الشربيني بالفيديو الذي نشرته مؤخرا وظهرت فيه وهي تحمل الحديد.

فقد انضمت الفنانة المصرية منة فضالي، لزميلتها دينا الشربيني، وكشفت للمرة الأولى عن تدريباتها برفع الأثقال بحثا عن اللياقة البدنية والرشاقة وبناء العضلات.

ورغم أن منة كانت تحمل اثقالا أقل بكثير مما حملته دينا الشربيني، إلا أنها عانت من الألم واحتاجت لمساعدة مدربها الشخصي محمد أبو النجا.

منة فضالي خضعت طوال الفترة الماضية لتدريبات بدنية وقتالية من أجل تصوير أحد أعمالها الفنية، ولكن من الواضح إنها قررت الاستمرار في طريق الرياضة، وخاضت مثل زميلتها دينا الشربيني، تدريبا متخصصا لحمل الأثقال، ولكنها توقفت عند رفع البار المعدني عشر مرات فقط.

وكانت مدربة اللياقة البدنية سالي عوض قد كشفت عن كواليس تصوير مقطع الفيديو الشهير لـ دينا الشربيني وهي تحمل الحديد، وأكدت ان دينا انقطعت فترة عن التدريبات البدنية، وبدأت تعود من جديد، واحتاجت فترة تصل إلى أربعة شهور حتى تصل إلى المستوى الذي يمكنها من حمل اثقال تصل إلى 100 باوند.

سالي اضافت في تعليق لبرنامج MBCTrending على فيديو دينا الشربيني وهي تحمل الأثقال، أن الفنانة الشابة نجحت في التدريب بأثقال تصل إلى 100 باوند أو ما يعادل 45 كيلو، شاملا البار الحديد والأثقال الجانبية، لافتة إلى أن دينا يمكنها الوصول إلى مستوى أفضل إذا استمرت على التدريب يوميا.