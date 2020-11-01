عاد مشهور “السوشال ميديا” الإماراتي بدر خلف ، لإثارة الجدل مجدداً عبر تعليقاته المثيرة وهذه المرة بتحرشه بالفنان عبدالمجيد عبدالله

وفي التفاصيل، فقد غرد الفنان عبدالمجمد عبدالله عبر حسابه على تويتر كاتبا: ” أنا من جماعة الأرنب”، ليسارع خلف بالرد عليه قائلًا: “يما فديت مجودي الارنوبي حط ماسكات بشرتك يبيلها نضارة لا تنسى ياكيكه”.

يما فديت مجودي الارنوبي

حط ماسكات بشرتك يبيلها نضارة لا تنسى ياكيكه — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) October 29, 2020

وبعد رد خلف تفاعل عدد كبير من متابعي عبدالله مستذكرين ما قام به الفنان السعودي رابح صقر، عقب قيام خلف بالتعليق عنده بشكلٍ غير لائق فقام بحظره.

وحتى هذه اللحظة لم يقم الفنان عبدالمجيد عبدالله بأي إجراء ضد خلف، مثلما فعل رابح صقر وزياد المسفر؛ وهو ما جعل البعض يعلق بأنَّ عبدالله قرر تجاهل خلف، فيما علق آخرون أنه قد يكون لم يلاحظ الرد لهذا لم يتصرف بعد.

جدير بالذكر أن بدر خلف وهو إعلامي إماراتي سابق يثير الجدل عادة بسبب تصرفه بطريقة أنثوية، من خلال الحديث عن المكياج والماسكات والرقص ويوجه نصائحه بشكل خاص للفتيات،