بعد رانيا فريد شوقي .. منزل بدرية طلبة يتعرض للغرق !!

نشرت الفنانة المصرية ” بدرية طلبة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من داخل منزلها توثق من خلاله ما حدث للشقة من أضرار بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع القاهرة وبعض المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية .

حيث ظهرت الشقة في مقطع الفيديو وهي ممتلئة بمياه الأمطار التي تسربت إلى داخلها وتسببت في تضرر السجاد والأثاث .

وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الفيديو قائلة : ” شقتي غرقت .. بس برده بعشق الشتا ” .

وكشفت بدرية طلبة في تصريحات صحفية لها بإنها كانت خارج المنزل عند سقوط الأمطار وعند عودتها فؤجئت بغرق المنزل رغم إنها قد أخذت بكل الاحتياطات لتجنب الأمطار .

وقالت : ” منزلي يطل على البحر مباشرة في بحري بالإسكندرية وأسكن في الدور الخامس عشر .. وأعتقد أن شدة الرياح هي سبب تسرب المياه داخل المنزل ” .

وكانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” عن تضرر منزلها بشكل كبير بسبب المطر .

حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تفاصيل ما حدث وكتبت قائلة : ” حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت .. قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه وأكباس الكهربا نزل منها ميه ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي .. منك لله وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهموا الفلوس وحسبنا الله ونعم الوكيل ” .