رحل النجم العالمي “نيك كورديرو” عن عمر ناهز ال41 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا دام لمدة 90 يوماً، وأكدت زوجته “أماندا كلوتس”، هذا الخبر الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، كما كانت تسعى زوجة النجم الراحل طوال الفترات الماضية التي صارع خلالها المرض على طمأنة محبيه وجمهوره على حالته الصحية من وقت لآخر،

وكتبت كلوتس عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: “توفي زوجي الحبيب. كان محاطاً بحب عائلته التي غنت وصلت له وهو يغادر هذا العالم بهدوء”، وأضافت:”أنا لا أصدق وأشعر بألم معمم. انفرط قلبي إذ لا أتصور حياتنا من دونه. سأشتاق أنا وألفيس إليه في كل ما نقوم به يومياً”. في إشارة إلى نجلهما البالغ من العمر سنةً واحدة .

يُشار إلي أن الممثل الكندي الراحل نيك كورديرو إضطر إلي إجراء جراحة بتر ساقه اليمنى قبل عدة أشهر، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أجتاح العالم مخلفًا وراءه كثيرًا من الضحايا، وقد شاركت زوجته أماندا كلوتس القصة عبر حسابها الرسمى بموقع إنستجرام، حيث كتبت: “لقد نجح فى الجراحة، وهي جراحة كبيرة حقًا.. إنهم يعيدونه إلى الغرفة للتعافى والراحة لبقية الليل.. لذا آمل أن يسترخى ويستريح”، وذلك بحسب ما نشره موقع “usatoday”.