في هدوء رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر والتي تعتبر واحدة من أجمل نجمات جيلها، تميزت بأداء فني مميز وبإطلالة مبهرة على الشاشة جعلتها فتاة أحلام الكثير من الشباب.

شيرين سيف النصر هي ممثلة مصرية، ولدت لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفلسطينية، وتخرجت عام 1991 من كلية الحقوق.

شيرين سيف النصر

عاشت الراحلة سيف النصر فترة في حياتها في فرنسا والتفت بالفنان يوسف فرنسيس الذي كان يعمل في السفارة المصرية هناك، وكان وقتها أول من اكتشف موهبتها ورشحها للمشاركة في مسلسل ألف ليلة وليلة.

شيرين سيف النصر – الصورة من أرشيف المحرر

تألقت شيرين في مشوارها الفني بعدد من الأعمال المميزة منها من الذي لا يحب فاطمة وغاضبون وغاضبات وسواق الهانم والنوم في العسل.

شيرين سيف النصر من العائلة المالكة:

تمتلك النجمة المصرية شيرين سيف النصر صلة قرابة بالعائلة المالكة في الأردن، فجدتها لأمها “حنان طوقان”، وهي والدة الملكة علياء طوقان زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين.

زواج شيرين سيف النصر من مدحت صالح:

تزوجت شيرين سيف النصر 3 مرات، الأولى في عام 1996 من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، وبعدها أعلنت إعتزالها، وإختفت بعدها لفترة طويلة، قبل أن تعلن إنفصالها، ثم تزوجت من الفنان ​مدحت صالح​، لمدة أربعة أشهر فقط ،ولم يذكر أي منهما سبب الانفصال، لكن تردد وقتها بأن الفنانة ​فيفي عبده​ كانت السبب في الطلاق، فلقد كانت تأخذ على مدحت صالح شيكات لم يلتزم بدفعها، مما ورطه في المشاكل ما تسبب في مشكلات كثيرة بينها وتم الطلاق.

شيرين سيف النصر بصحبة زوجها السابق الفنان مدحت صالح

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر:

هذا وتوفيت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما، السبت، حسبما أعلن أخوها على حسابه بموقع “فيسبوك”.

وقال شريف سيف النصر: “توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر”.

وأضاف: “تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها”.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن سبب الوفاة “هبوط حاد في الدورة الدموية”.

وظهرت شيرين سيف النصر في عدة أعمال فنية أواخر التسعينات وأوائل الألفية، أبرزها مسلسل “ومن الذي لا يحب فاطمة” مع أحمد عبد العزيز، وفيلم “أمير الظلام” مع عادل إمام.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »