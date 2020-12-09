علق الفنان ملحم زين على الازمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها بلده لبنان والتي كان اخر مراحلها رفع الدعم الحكومي عن قسم كبير من المواد الغذائية والمحروقات.

فقد كتب ملحم زين في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “سوريا مرقت بحرب تسع سنين و الدولة ما رفعت الدعم عن الطحين و عن اللحمة و عن الغاز و عن الحبوب و الخضار…من فشلكم و عجزكم و فسادكم جوّعتوا الناس..اقسم بالله بلا دم”.

سوريا مرقت بحرب تسع سنين و الدولة ما رفعت الدعم عن الطحين و عن اللحمة و عن الغاز و عن الحبوب و الخضار…من فشلكم و عجزكم و فسادكم جوّعتوا الناس..اقسم بالله بلا دم — Melhem Zein (@melhem_zein1) December 9, 2020

غير ان متابعين لـ ملحم زين اوضحوا ان الوضع في سوريا ليس احسن حالا من لبنان حيث كتب احداهن: “أستاذ ملحم وضعنا مو أحسن من وضعكن بدك تشوف الزحمة عالخبز وطبعاً غلي سعرو واللحمة في كتيييير ناس صارت ذكرى عندن والغلا اللي صاير فوق المعقول وغير منطقي نهائياً”.

ربنا يصلح الحال ويفرجها عالشعب العربي — Eman Ahmed (@EmanAhm98173721) December 9, 2020

وذكره متابع اخر الازدحام امام الافران، وكتب قائلا: “حرام متأثر بالبروباغاندا يا ريّس ما عّم تشوف القيامة القايمة قدام الافران؟؟؟ و لحمة؟؟ يا عيني كلّو هيدا تهريب من عنّا فيق فيق بليز”.

هيدا عندو خبر انو الناس بسوريا عم توقف كل النهار قدام الأفران حتى يشترو رغيف الخبز!! و الاضرب انو الطحين عم يتهرب من لبنان على سوريا — The Umayyads (@revolution1688) December 9, 2020

يذكر أن لبنان يشهد منذ العام الماضي انهيارا ماليا غير مسبوق، وتعثرا في سداد ديونه الضخمة ما نتج عنه انهيار في العملة المحلية، الليرة، ومع نضوب تدفقات الدولار من الخارج، استخدم البنك المركزي الاحتياطات المتناقصة لتوفير النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية من الوقود والقمح والأدوية.