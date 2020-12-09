علق الفنان ملحم زين على الازمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها بلده لبنان والتي كان اخر مراحلها رفع الدعم الحكومي عن قسم كبير من المواد الغذائية والمحروقات.
فقد كتب ملحم زين في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “سوريا مرقت بحرب تسع سنين و الدولة ما رفعت الدعم عن الطحين و عن اللحمة و عن الغاز و عن الحبوب و الخضار…من فشلكم و عجزكم و فسادكم جوّعتوا الناس..اقسم بالله بلا دم”.
غير ان متابعين لـ ملحم زين اوضحوا ان الوضع في سوريا ليس احسن حالا من لبنان حيث كتب احداهن: “أستاذ ملحم وضعنا مو أحسن من وضعكن بدك تشوف الزحمة عالخبز وطبعاً غلي سعرو واللحمة في كتيييير ناس صارت ذكرى عندن والغلا اللي صاير فوق المعقول وغير منطقي نهائياً”.
وذكره متابع اخر الازدحام امام الافران، وكتب قائلا: “حرام متأثر بالبروباغاندا يا ريّس ما عّم تشوف القيامة القايمة قدام الافران؟؟؟ و لحمة؟؟ يا عيني كلّو هيدا تهريب من عنّا فيق فيق بليز”.
يذكر أن لبنان يشهد منذ العام الماضي انهيارا ماليا غير مسبوق، وتعثرا في سداد ديونه الضخمة ما نتج عنه انهيار في العملة المحلية، الليرة، ومع نضوب تدفقات الدولار من الخارج، استخدم البنك المركزي الاحتياطات المتناقصة لتوفير النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية من الوقود والقمح والأدوية.