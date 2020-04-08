أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل مرة جديدة وهذه المرة من خلال رسالة وجهتها الى الفنان اللبناني راغب علامة.

وظهرت هند القحطاني في فيديو، بثته عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثة عن قدرتها على الترويج لاي عمل فني ضاربة المثل باغنية (اللي باعنا خسر دلعنا)” .

وتابعت هند القحطاني “ما اقول اني رقصت عليها مو رقص بل تعبير عن حالة في نفس اي احد ولا اعبر عن حالتي”.

واضافت “انا يشوفوني ثلاثة مليون فأنا اقصد اي بنت ممكن تسوي كده للشخص اذا انسحب عادي انا كمان انسحب اخر هم”.

ثم وجهت هند القحطاني رسالة الى راغب علامة قائلة “ترى انا لي فضل في انتشار الاغنية في السعودية”.

وقد أثار هذا التصريح الجديد لهند القحطاني غضب جمهور راغب الذي علق بأن “الأغنية محققة ملايين من قبل ما نعرفك”، وأكد البعض أنها كالعادة تحاول لفت الانتباه لها بشتى الطرق.