بعد زواجها برجل يكبرها بـ 48 سنة.. الممثلة تتجه الى الطلاق

قررت الممثلة التركية ​ملتم ميرال اوغلو​ التي تزوجت قبل 3 أشهر من رجل أميركي يكبرها بـ 48 سنة، الإنفصال عنه والبدء بإجراءات الطلاق، من دون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد البدء مؤخرا بالخضوع لعملية علاج أطفال الانابيب.

الجدير ذكره ان ملتم اوغلو كانت قالت مؤخرا للمقربين منها: “باتريك وعدني بأنه سيجعل مني نجمة في هوليوود ، وسأنجب منه ثلاثة ابناء”.

في حين ان صديقات الممثلة ملتم طلبوا المساعدة قائلين: “ملتم تعاني من مشاكل نفسية ولا تستطيع اتخاذ قرارات سليمة، نرجوكم لننقذها جميعنا معاً”.