أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق رسميا عن زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها “سلطانة المعز” الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.

وكانت غادة عبدالرازق قد كشفت منذ عام عن عدد زيجاتها حيث قالت بصراحة انها تزوجت حوالي احد عشر مرة.

وعن نيتها الزواج مجددا، قالت غادة عبدالرازق حينها “انا مهتمة حاليا بروتانا والاحفاد لو ربنا كرمني بانسان محترم بجد ويحبني بجد ويشوف غادة محمد عبدالرازق مش غادة عبدالرازق ممكن افكر عملها ثاني”.

وكانت غادة عبدالراقز قد تزوجت للمرة الاولى في السابعة عشر من عمرها وقد تزوّجت حينها والد ابنتها الوحيدة روتانا وهو رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، إلا أن غادة التي كانت تحلم بالنجومية والتمثيل قررت الانفصال عن زوجها في ذلك الوقت لتبدأ مشوارها الفني. وسرعان ما تزوجت غادة مرة أخرى ولكن هذه المرة برجل أعمال يكبرها سناً، ولكن يبدو أن فارق السن في ذلك الوقت جعلها تفكر بالطلاق، لتنفصل عنه بعد فترة زواج لم تدم طويلاً.

وتزوجت غادة عبدالرازق للمرة الثالثة من حلمي سرحان، ولم تدم الزيجة وقتها سوى تسعة أشهر، والسبب في ذلك رغبة غادة أيضاً في التفرّغ لأعمالها الفنية، خاصة أنها كانت لا تزال تخطو نحو النجومية، ولم تكن في ذلك الوقت بنفس الشهرة التي وصلت إليها حالياً.

والتقت غادة بعدها بالمنتج وليد التابعي، الذي تزوّجته بعد قصة حب تعاونا خلالها في بعض الأعمال الفنية، لكن الحياة الزوجية تخللتها بعض المشاكل والأزمات، حيث انفصلت غادة عن وليد أكثر من مرة، واحتفلا في إحدى المرات بالفعل بالطلاق ولكن سرعان ما عادا معاً مرة أخرى ومن ثم حدث الانفصال الأخير.

كما تزوجت غادة عبدالرازق من محمد فودة الذي تربطه بها صداقة طويلة، ولكن تمّ الطلاق ثلاث مرات. وكانت غادة قد كشفت في إحدى تصريحاتها أن الخيانة كانت سبباً للطلاق أول مرة،