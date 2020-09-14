كشفت مصادر أمنية في الأردن عن أن الشرطة الأردنية استدعت الإعلامي ​معاذ العمري​ الى قسم الشرطة بعد انتهاء حفل زواجه من الفنانة الأردينة ​ديانا كرزون​.

واعتبرت الشرطة أن الإعلامي معاذ العمري خالف أوامر الدفاع المفروضة من القوات الأردنية التي تتضمن إجراءات مشدّدة ضدّ التجمعات بسبب ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن.

واحتفل العروسان بزفافهما داخل إحدى المزارع في مدينة السّلط الأردنية، وعلى الرغم من أنه لم يشارك أحد من أفراد العائلة والحاضرين أي صور أو فيديوهات تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول الى المكان. أما الإستدعاء المقدم بحق زوج ديانا كرزون، سينتهي بحجز لمدة 14 يوم مع غرامة مالية.



















