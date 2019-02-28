بعد زواجه من أنغام.. ما حقيقة اقتحام زوجة أحمد إبراهيم المنزل والاستديو بعد الصدمة التي تلقتها؟

نفت سارة درويش محامية ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم، الاتهامات التي وجهت لموكلتها بشأن قيامها باقتحام منزل الزوجية والاستديو الخاص بهما، للانتقام منه بعد زواجه من الفنانة أنغام.

وقالت درويش في تصريحات تلفزيونية: “المحضر الذي حرره أحمد إبراهيم يتهم فيه زوجته بهذا الاتهام، افتراء وليس له أساس من الصحة”.



وأضافت: “ياسمين لم تتهجم على منزله، ولم تأخذ معدات من الاستوديو، الذي هو ملك لهما”.

وواصلت: “يجب على أحمد إبراهيم أن يراعي أن ياسمين أم أولاده، وألا يفتري عليها بهذا الشكل”.

ومن جانبه، هنأ موسى عيسى شقيق ياسمين، أحمد إبراهيم بمناسبة زواجه، مؤكدًا أن شقيقته ستكون بخير بعد الصدمة التي تلقتها في زوجها.

يذكر أن ياسمين عيسى أقامت دعوى قضائية ضد أحمد إبراهيم للطلاق منه، فور وصول إخطار لها بزواجه من أنغام.