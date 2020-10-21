صدمت الفنانة المغربية ​نجاة أعتابو​ متابعيها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر لـ 10 سنوات. وأعلنت الخبر على صفحتها الخاصة بمنشور كتبت فيه : “بعد تفكير هادئ وعميق قررنا أنا ومراد إنهاء حياتنا الزوجية وبالتالي هو لم يعد مدير أعمالي”.

وتابعت : “بالنسبة لكل من يريد التواصل معي بالنسبة للأعمال، الإيمايل في البايو. شكراً لكم أحبائي على حبكم وتفهمكم، تحياتي “

يذكر ان زواجها هذا هو الثاني بعد الأول من الموسيقي والمغني حسن ديكوك.





