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صدمت الفنانة المغربية ​نجاة أعتابو​ متابعيها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر لـ 10 سنوات. وأعلنت الخبر على صفحتها الخاصة بمنشور كتبت فيه : “بعد تفكير هادئ وعميق قررنا أنا ومراد إنهاء حياتنا الزوجية وبالتالي هو لم يعد مدير أعمالي”.
وتابعت : “بالنسبة لكل من يريد التواصل معي بالنسبة للأعمال، الإيمايل في البايو. شكراً لكم أحبائي على حبكم وتفهمكم، تحياتي “
يذكر ان زواجها هذا هو الثاني بعد الأول من الموسيقي والمغني حسن ديكوك.



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