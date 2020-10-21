صدمت الفنانة المغربية نجاة أعتابو متابعيها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر لـ 10 سنوات. وأعلنت الخبر على صفحتها الخاصة بمنشور كتبت فيه : “بعد تفكير هادئ وعميق قررنا أنا ومراد إنهاء حياتنا الزوجية وبالتالي هو لم يعد مدير أعمالي”.
وتابعت : “بالنسبة لكل من يريد التواصل معي بالنسبة للأعمال، الإيمايل في البايو. شكراً لكم أحبائي على حبكم وتفهمكم، تحياتي “
يذكر ان زواجها هذا هو الثاني بعد الأول من الموسيقي والمغني حسن ديكوك.
صدمت الفنانة المغربية نجاة أعتابو متابعيها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر لـ 10 سنوات. وأعلنت الخبر على صفحتها الخاصة بمنشور كتبت فيه : “بعد تفكير هادئ وعميق قررنا أنا ومراد إنهاء حياتنا الزوجية وبالتالي هو لم يعد مدير أعمالي”.