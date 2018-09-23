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بعد سخرية الجمهور… فنانة مصرية: “تعبت نفسيا”!

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ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

انضمت الفنانة ياسمين رئيس لقائمة ضحايا سخرية الجمهور من الفنانات المتواجدات بفعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة، وقررت إغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها على موقع انستقرام، ووجهت رسالة حزينة إلى جمهورها عبر موقع تويتر

رئيس التي تلقت مثل زميلاتها العديد من التعليقات الساخرة والجارحة بسبب “الرفاهية المبالغ فيها” للفساتين والاطلالات مقارنة بالوضع الاقتصادي المتدهور لعامة الشعب المصري، ردت على هذه النقطة عبر رسالة مطولة وقالت: “صباح الخير وياريت الناس تهدا شوية علشان خلاص والله أنا تعبت نفسيا مش عارفه المفروض الواحد يتشتم ويسكت يعني؟”.

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مجانين ،، مجانين ،، بس نعيش 😍 @hadielbagoury ❤️ @yousrawyagroup ❤️ @dinaelsherbinyy ❤️ @adawoodofficial ❤️ @ticko69 ❤️ #gff #gff18 @elgounafilmfestivalofficial #lifeasitshouldbe @elgounaredsea #egypt ناسف لاغلاق التعليقات لأننا لا نريد استقبال اَي طاقات سلبيه في الوقت الحاضر وشكرا 🙏🏻🌹

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وتابعت قائلة: “أنا اضطريت أقفل خاصية التعليقات على انستقرام، بسبب الطاقة السلبية في تعليقات من الناس على حاجات زي إن الناس جعانة وانتوا فرحانين، افرحوا بكرة ترقصوا في جهنم”.

وأضافت: “حرام عليكم كفاية، احنا بشر زيكم، خلاص بقيتوا متأكدين أوي إن احنا محصنين ضد النكد والهم والأمراض، كل واحد عنده على فكرة مشاكله، وطول عمر الدنيا فيها فقر ومرض وموت وحروب وشر وفيها في نفس الوقت حب وفرح وخير وأطفال بتتولد في وسط كل ده تعمر من جديد وهي دي الحياة وهتفضل كدة!!”.

واختتمت رسالتها قائلة: “متشيلنيش أنا مسئولية كل مشاكلك في الحياة علشان فرحتلي شوية في فيديو أو صورة أو سفرية أنت متعرفش أصلا كواليسها إيه”.

 

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